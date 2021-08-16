«Очевидно, что 30 еженедельных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы плюс по одному из регионов – лучше, чем прежние 10. Но ограничения по количеству рейсов все равно сохраняются, а чартерные программы так и не разрешили. Если ничего не изменится, Египту в этой ситуации вряд ли удастся до конца года восстановить тот турпоток, который был на направлении до 2015 года», — сказала она.

Эксперт напомнила, что в 2014 году, до закрытия авиасообщения с Россией, Египет посетили более 3 млн российских туристов.

«Можно ожидать, что турпоток вырастет не менее чем в три раза — соответственно увеличению числа рейсов. Но конкурировать с Турцией, где нет никаких ограничений и разрешены чартеры, Египет пока не сможет. Тем более что в Турции сезон продолжается до ноября», — добавила Тюрина.

С 27 августа 2021 года оперштаб правительства по завозу и распространению коронавируса разрешил увеличить количество рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 5 до 15 в неделю. Из аэропортов РФ, которые возобновили обслуживание международных рейсов, разрешено выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.

С 9 августа из Москвы на курорты Египта были запущены по пять рейсов в неделю. Их выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания EgyptAir (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) в партнерстве с туроператором TUI Россия. Как сообщалось, с 20 августа EgyptAir планирует увеличить частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с семи до десяти в неделю.