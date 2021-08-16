"Велосипедный маршрут протяженностью 65 км был подготовлен при содействии регионального правительства. Он проходит вдоль недействующего Мазурского канала через живописные леса, поля и старинные аллеи. При этом канал имеет очень интересные инженерные сооружения — шлюзы, которые поражают туристов своими формами и размерами ", — отметил представитель Минтуризма.

Велотуристам предлагается посетить все пять шлюзов канала, которые отличаются друг от друга.

Строительство Мазурского канала было начато немецкими инженерами в 1911 г. и продолжалось с перерывами до 1942 г. Объект должен был стать еще одним водным путем в Восточной Пруссии, связав Большие Мазурские озёра с Балтийским морем через реки Лава, Преголя и Вислинский залив. Канал не был достроен, а после окончания Второй мировой войны оказался разделен на две части в СССР и Польше. Судоходство по каналу так и не было открыто, а сам он заброшен.