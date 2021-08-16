"Текущую информацию вы можете узнать в официальном колл-центр правительства Камчатского края, позвонив по номеру телефона 8 800 141 00 00. Мы каждый день будем обновлять сведения по тем туристическим направлениям, которые открыты и по тем возможностям, которые есть для туризма на Камчатке", — сказал Солодов в видеообращении в своем телеграмм-канале в понедельник.

Он отметил, что ограничения по турпоездкам на Курильское озеро на юге Камчатки, где 12 августа упал вертолет с туристами, продлятся еще в течение недели, пока там идет поисковая операция.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов сообщал, что на время действия запрета на пассажирские перевозки для авиакомпании "Витязь-Аэро" полеты по маршрутам будет выполнять "Камчатское авиапредприятие".

"Камчатское авиационное предприятие" сейчас готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро". Сейчас мы полностью перестраиваем маршрутную сеть, превентивно отработали по экономике маршрутов и по регулярности", — сказал Миронов на оперативном совещании в правительстве края.

"Витязь-Аэро" с 13 августа приостановила пассажирские перевозки в соответствии с решением Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.