Он отметил, что ограничения по турпоездкам на Курильское озеро на юге Камчатки, где 12 августа упал вертолет с туристами, продлятся еще в течение недели, пока там идет поисковая операция.
Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов сообщал, что на время действия запрета на пассажирские перевозки для авиакомпании "Витязь-Аэро" полеты по маршрутам будет выполнять "Камчатское авиапредприятие".
"Камчатское авиационное предприятие" сейчас готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро". Сейчас мы полностью перестраиваем маршрутную сеть, превентивно отработали по экономике маршрутов и по регулярности", — сказал Миронов на оперативном совещании в правительстве края.
"Витязь-Аэро" с 13 августа приостановила пассажирские перевозки в соответствии с решением Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта.
Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.