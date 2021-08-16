"К новым торгам начальная стоимость лота снизилась на 10% и составляет — 935,6 млн рублей", — уточняется в сообщении.

Повторный аукцион пройдет 16 сентября. Гостиничный комплекс, построенный к Олимпиаде 2014 года в Красной Поляне находится по адресу ул. Защитников Кавказа, 120/17 на берегу реки Мзымта.

В состав комплекса входят пять трехэтажных спальных корпусов общей площадью 12 тыс. кв.м и право аренды (до 2060 года) земельных участков, общей площадью 3,9 га.

Гостиничный комплекс рассчитан на 155 номеров различных категорий. Одновременно комплекс может принять до 340 постояльцев. Поблизости находятся три горнолыжных подъемника: "Горная карусель", "Роза Хутор", "Газпром".

Ранее сообщалось, что Сочи стал регионом с рекордным ростом цен на недвижимость. С осени 2020 года недвижимость там подорожала на 150% и достигли пика на фоне повышения востребованности курорта в пандемию. Как предполагают эксперты, цены на жилье в Сочи вернутся к справедливому уровню через два года.