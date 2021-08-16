"16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководного аппарата со дна Курильского озера было поднято тело пятого погибшего. С помощью глубоководного аппарата удалось вскрыть заднюю створку вертолета. Внутри фюзеляжа вертолета обнаружены тела еще трех погибших. Из-за сильного волнения на акватории (озера — ИФ) работы приостановлены. С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях работы будут продолжены", — сказал он.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).