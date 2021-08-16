"Погибшая была найдена в пойме реки в районе бывшего санатория "Кармадон". Поиски велись в сложных погодных и природных условиях", — говорится в сообщении.

К поисковым работам в Кармадонском ущелье было привлечено семь человек и одна единица техники.

Как сообщалось, 10 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Северной Осетии поступила информация от очевидцев о том, что селем смыло палатку с двумя людьми. Это произошло в 5 км выше от пограничного поста на тропе на гору Казбек.

Пострадавшему мужчине первую помощь оказали очевидцы. По его словам, селем смыло в протекающую вблизи реку Геналдон женщину. На данный момент информации о ней нет.