"Посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, неделю еще эти ограничения продлятся", — сказал он.

Вертолетные туры на Курильское озеро были приостановлены 12 августа после авиакатастрофы. Курильское озеро, самое глубокое на Камчатке (максимальная глубина его 316 м), — один из самых популярных природных объектов полуострова. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В минувшие выходные дни и в понедельник со дна подняли тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Тела еще трех туристов с помощью глубоководных дронов обнаружены внутри вертолета, лежащего на дне озера.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).