"Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров. Всеми силами и средствами — МЧС, военными, средства края — мы пытаемся поднять обломки, но на этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, как минимум неделю эти ограничения продлятся", — сказал Солодов в видеообращении в своем телеграмм-канале в понедельник.

Ранее были подняты тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщал, что тела трех пассажиров, находившихся на борту упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8, а также, предположительно, "черный ящик" обнаружены в воздушном судне.

По его словам, на месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС. Военные обследуют дно озера.

"В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность. На сегодняшний день военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолета найдены", — сказал зампред правительства.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).