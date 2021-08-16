"Это очень популярный вид активного отдыха, но сегодня, чтобы снегоходом управлять, необходимо иметь права тракториста-машиниста, что усложняет оказание таких услуг", — процитировали в Мининформе губернатора Андрея Чибиса.

Глава региона считает, что водительские права категории B дают автолюбителям необходимые навыки и знания, чтобы управлять снегоходом.

"Если снять эту административную препону, то количество тех, кто будет пользоваться этим сервисом легально и законно, кратно вырастет. Это поможет туроператорам и, конечно, привлечет дополнительных туристов", — заключил Чибис.

По данным из открытых источников, туроператоры Мурманской области предлагают снегоходные туры в течение продолжительного времени — с конца октября — начала ноября до конца апреля. Передвижение на снегоходах служит как отдельным туристическим предложением, так и входит в пакетные туры, которые предполагают поездки на несколько суток с посещением различных достопримечательностей в труднодоступных местах. В частности, на снегоходах можно путешествовать по полуостровам Средний и Рыбачий (имеют статус природного парка — ИФ), Хибинским горам, побережью Баренцева и Белого морей и другим локациям.