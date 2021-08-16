"Проводятся работы по поиску пропавшего тракториста и туриста", — сказал Томаев на аппаратном совещании в понедельник.

26 июля между населенными пунктами Ирафского района Северной Осетии Мацутой и Ахсау при проведении дорожных работ компанией "Владтрансстрой" упал в каньон глубиной порядка 40 метров экскаватор с водителем. Глубина реки в месте падения достигает 4 метров. Экскаватор был поднят военной техникой, водителя не нашли. Поиски пропавшего мужчины 1987 г.р. не прекращались ни на одень день.

Кроме того, продолжаются поиски жительницы Ленинградской области 1959 г.р., которую унесло селевым потоком в реку Геналдон в Кармадонском ущелье Северной Осетии 10 августа. По руслу реки продолжают спускаться селевые массы с крупными элементами горной породы и камни.