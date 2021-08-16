Относительно июля 2020 года, когда зарубежные рейсы из РФ почти не выполнялись, пассажиропоток аэропорта вырос на 149%.

На внутренних линиях в июле обслужено 2,6 млн человек, на международных — 1 млн.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 15 млн человек (-48% к 2019 г., +34% к 2020 г.): внутренними рейсами отправлено 11,5 млн пассажиров, за рубеж — 3,5 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-июле стали Анталья, Стамбул, Ереван, Мале, Бишкек, федеральными — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Pegas Fly, "Победа", Royal Flight и "Северсталь".