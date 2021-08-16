Как сообщает пресс-служба МЧС республики, уровень воды местами превышал полтора метра. Из-за подъема воды в речках Басла и Сухумка, которые протекают в центре города, подтопленными оказались частные дома на семи улицах в столице республики.

Сотрудники МЧС проводили частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов. В социальных сетях распространяются видеоролики об эвакуации жителей с помощью надувных лодок. Из-за сильного ливня затопленной оказалась и площадь перед комплексом правительственных зданий.

Спасатели с раннего утра приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и грязи в центре города

Нынешним летом ливни уже в третий раз приводят к подтоплениям частных владений по всей республике.