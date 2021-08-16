Сделка позволит Hyatt, одной из крупнейших компаний в сфере гостеприимства, расширить портфель в отрасли управления гостиницами и даст ей контроль над одним из крупнейших в США провайдеров чартерных авиарейсов и туров в Мексику, Доминиканскую Республику, на Ямайку и Карибские острова.

Apple Leisure управляет сетями Secrets, Dreams и Breathless Resorts & Spa и продает туры под брендами CheapCaribbean.com and Apple Vacations. Компания также предоставляет трансферы в аэропорт, туры и экскурсии, а также занимается планированием корпоративных мероприятий.

KKR и KSL приобрели компанию у Bain Capital в 2017 году, сумма сделки не была раскрыта. С тех пор Apple Leisure осуществила ряд сделок по слиянию и поглощению, в том числе объединившись с компанией The Mark Travel Corp. и заключив соглашение о приобретении мажоритарной доли в испанской Alua Hotels & Resorts в 2018 году.

KKR управляет активами в объеме $429 млрд в сфере частного капитала, кредитов, недвижимости, инфраструктуры и страхования. В числе недавних сделок компании — соглашение о покупке разработчика "облачных" платформ для бизнеса Cloudera Inc. за $5,3 млрд совместно с частной инвестиционной компанией Clayton Dubilier & Rice.

В свою очередь, KSL фокусируется исключительно на инвестициях в сферах туризма и отдыха, включая гостиницы, дома отдыха, клубы, недвижимость и туристические услуги. С момента основания в 2005 году компания привлекла свыше $15 млрд от фондов.