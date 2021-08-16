"Принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении оперштаба.

С 9 августа из Москвы на курорты Египта были запущены по пять рейсов в неделю. Их выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания EgyptAir (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) в партнерстве с туроператором TUI Россия. Как сообщалось, с 20 августа EgyptAir планирует увеличить частоту рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с семи до десяти в неделю.

Кроме того, 6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13.

Авиакомпания EgyptAir начала выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 9 августа после почти шестилетнего перерыва. В ноябре 2015 года Владимир Путин своим указом запретил авиасообщение с Египтом после того, как над Синайский полуостровом был взорван самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург.