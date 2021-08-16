"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", — говорится в сообщении штаба.

Ранее количество рейсов в эти страны после открытия сообщения с ними было ограничено.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, принято решение также с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Также с 27 августа 2021 года будут возобновлены полеты из международного аэропорта г. Сургут в иностранные государства.

По решению штаба, в Венгрию с 27 августа количество рейсов Москва-Будапешт будет увеличено с 4 до 7 рейсов в неделю, и по одному рейсу в неделю будет производится по маршрутам Сочи — Будапешт, Казань — Будапешт, Жуковский — Будапешт, Екатеринбург — Будапешт, Краснодар — Будапешт, Ростов-на-Дону — Будапешт, Самара — Будапешт.

Число рейсов по маршрутам Москва — Ларнака (Кипр) увеличивается с 4 до 7 рейсов в неделю, а по маршруту Москва — Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю. Из аэропортов России, кроме Москвы, в которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос количество еженедельных полетов увеличено с 2 до 4 рейсов.

С 3 до 7 рейсов в неделю увеличивается частота полетов в Киргизию по маршрутам Москва — Бишкек. Из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного в Бишкек будут производится полеты раз в неделю на каждом из маршрутов.

В Таджикистан по маршруту Москва — Душанбе число рейсов увеличится с 2 до 7 в неделю. Кроме того, из аэропортов России, в которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб на каждом маршруте будут совершаться по одному рейсу в неделю.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", — отмечается в сообщении.