Экспозиция будет размещена в окружном доме офицеров ЦВО и продлится до 28 августа.

"На выставке вниманию зрителей будет представлен бронекатер БК-31, принимавший участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии. Гости мероприятия увидят гермошлем ГШ-6, профилактический вакуумный костюм "Чибис", космический скафандр типа "Орлан-Д" и другие атрибуты первых космических полетов", — говорится в сообщении.

Также на выставке представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

После Екатеринбурга выставка переместится в Новосибирск, а затем в Абакан (Хакасия). Завещающей точкой работы экспозиции станет Кызыл (Тува).

Ранее передвижную выставку можно было увидеть в Казани и Оренбурге.