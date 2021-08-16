"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 26 сентября 2021 года. Также решением оперштаба запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

Исключением стали следующие мероприятия: степной фестиваль искусства "Кони Ветра" без очного присутствия зрителей, с учетом всех мер предосторожности; торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года и Дню знаний, на открытом воздухе. Разрешены спортивные мероприятия без очного присутствия зрителей с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе домашние матчи команды "Уралан".

Коронавирус за последние сутки был подтвержден у 102 жителей Калмыкии, за все время эпидемии им заразились 26 тыс. 575 человек. Скончались 506 заболевших.