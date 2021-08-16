"Интересно, что скелет обращен головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века", — приводятся в сообщении слова руководителя научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ Артура Харинского.

Раскопки прошли в Окинском районе на левом берегу реки Оки в местности Номто-Гол. Необычное захоронение было обнаружено на могильнике Шарза-3. Погребенный лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окруженным кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и желтый камни.

"Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья", — предположил Харинский.

Кости скелета плохо сохранились, поэтому узнать пол человека сложно. Известно, что это был подросток. Образцы останков археологи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.

Кроме того, участники экспедиции исследовали ритуальные сооружения. Всего выявлены 34 курганообразных конструкции. Диаметры насыпей составляют 4-6 метров.

"По одной версии, это конструкции, созданные древними в память о давно умерших соплеменниках. Более вероятно, что объекты являются кенотафами — символическими могилами, "хозяева" которых погибли или пропали без вести вдали от дома, например, на войне. Кенотафы сооружали родственники покойного, чтобы его душа обрела покой", — говорится в сообщении.

По центру скопления объектов находится село Саяны. Часть кенотафов пострадала при возведении домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки, которые находили в огородах.

Отмечается, что на территории "курганного поля" хорошо сохранился херексур — каменный курган с кольцевой оградкой. Подобные сооружения широко распространены в западной и центральной части Монголии. Херексуры представляет собой своеобразные следы пребывания европеоидного населения, продвигавшегося в восточную часть Центральной Азии.

"Обследованный херексур — самый северный из всех известных памятников данного типа. Это означает, что население с примесью хорошо выраженных европеоидных черт продвинулось далеко на Восток. Пути миграции проходили по труднодоступным перевалам. Мы можем предположить, что верховья Оки были одним из центров расселения представителей культуры оленных камней и херексуров", — отметил Харинский.

Как сообщалось, эти раскопки были частью фестиваля "Эргэне-Кун" — легендарная и историческая прародина монголов" в Окинском районе в июле. В верховьях реки Оки, по мнению историков, может находиться прародина монгольской цивилизации Эргэне-Кун (Эргунэ-Хун). О мифической стране упоминал летописец Рашид-ад-Дин.

Проведение фестиваля инициировали ИРНИТУ, Российское историческое общество, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, Иркутский областной краеведческий музей. В проекте участвуют ученые из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Владивостока и Барнаула, а также школьники, учителя и представители администрации райцентра — села Орлик.