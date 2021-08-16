"Из окрестностей курорта Соль-Илецк в Оренбургской области поступает тревожная информация. Местные активисты сообщают о нефтяных озерах вблизи города. Вокруг — большое количество трупов животных", — написала Радионова в Instagram.

"По предварительной информации, нефтеямы — это объект накопленного вреда, советские хранилища отработанного мазута. До этого там находились иловые поля", — добавила глава Росприроднадзора. "Проблемная зона — за пределами плотной городской застройки. Владельца у объекта нет, администрация муниципалитета объяснений не давала. Разбираемся в ситуации", — сообщила Радионова.