"К этой минуте вода в центре города сошла полностью. С энергетиками приняли решение о восстановлении электроснабжения в этой части Геленджика", — написал Богодистов на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что коммунальные службы уже приступили к уборке улиц, куда дождевые потоки принесли грязь и мусор. Ночью будут работать 12 единиц техники.

Ранее сообщалось о введении в 19 муниципалитетах Кубани режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Вечером в воскресенье на территории края оставались подтопленными более 200 домовладений и более 1,9 тыс. придомовых территорий.