"Мы отвечаем за безопасность гостей, прибывающих в Свердловскую область. В каждом средстве размещения действуют санитарные протоколы, в которые включены противоковидные меры: это санитайзеры и обработки, дезинфекция белья и системы вентиляции, и конечно, очень важно здоровье сотрудников", — приводит ведомство слова президента клуба отельеров Свердловской области Ирины Доминой.

По ее словам сейчас идет вторая волна вакцинации. В первую волну наиболее активно делали прививки сотрудники классифицированных средств размещения, сейчас присоединяются работники хостелов.

Для проведения прививочной компании медики проводят выезды в организации, в том числе в отели.

Ранее сообщалось, что Свердловская область перешагнула рубеж в 1 млн вакцинированных от коронавируса. По информации Свердловскстата, на 1 января текущего года в Свердловской области проживали порядка 4,29 млн человек.