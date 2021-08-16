"В целях обеспечения бесперебойного пассажиропотока между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском будут организованы дополнительные рейсы теплохода "Гипанис", — говорится в сообщении на странице Северо-Курильского городского округа в инстаграм в понедельник.

Добраться с Северных Курил до материковой части РФ можно только через Петропавловск-Камчатский, еженедельно перевозки осуществлялись вертолетами компании "Витязь-Аэро" и небольшим грузопассажирским судном "Гипанис".

Как сообщалось, Росавиация 13 августа заявила о введении ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации. Накануне Росавиация также сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до авиакатастрофы был 21 вертолет Ми-8.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. К настоящему времени со дна озера подняли тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).