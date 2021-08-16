Рейсы "Аврора" будет выполнять совместно с партнером-оператором авиакомпанией АО "Камчатское авиационное предприятие" на воздушном судне ЯК-40 два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.