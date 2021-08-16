"Я предлагаю создать единую горячую линию для туристов. В связи с тем, что большое количество вопросов сейчас возникает. Сейчас в силу большого количества туристов у всех один тот же вопрос — что теперь делать, уже отменять тур или нет", — сказал он в понедельник на заседании правительства, которое транслировалось в прямом эфире в инстаграм.

Губернатор поручил правительству, продумать, "как эта горячая линия может функционировать — будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона".

Как сообщалось, с 13 августа авиакомпания "Витязь-Аэро" приостановила пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское в соответствии с решением Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта. Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом, решением Росавиации, авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации. Накануне Росавиация сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал сложным для региона решение Росавиации, поскольку "основные перелеты, в том числе туристические, осуществлялись вертолетами именно этой авиакомпании". В местных турфирмах "Интерфаксу" сообщили, что на "Витязь-Аэро" приходится 90% вертолетных турперевозок на Камчатке, авиакомпания также доставляет местных жителей до труднодоступных населенных пунктов, где нет взлетно-посадочных полос и куда можно добраться только вертолетом.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).