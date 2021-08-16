Как подчеркивается в письме, подписанном почетным президентом РСТ Сергеем Шпилько и главой комитета по внутреннему туризму союза Ильей Уманским, третий этап программы, который прошел весной 2021 года, обеспечил рекордные продажи и загрузку коллективных средств размещения на южных курортах во втором квартале.

«Вместе с тем, в ходе реализации нынешнего, четвертого, этапа продажи по программе кэшбека через туроператоров резко снизились, одной из основных причин является большой разрыв между датами возможного бронирования и периода поездок. В настоящий момент бронирования возможны до 31 августа, тогда как период поездок начинается 1 октября и действует до 24 декабря. При этом глубина продаж туров на отечественные курорты в настоящий момент в среднем не превышает 30 дней. Поэтому большинство потенциальных туристов может просто не успеть воспользоваться данным предложением, особенно без масштабного разъяснения потребителям сложившейся ситуации в СМИ», — поясняют авторы письма, текст которого есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

В связи с этим РСТ просит Ростуризм рассмотреть возможность продления периода бронирования в рамках четвертого этапа программы до 20 декабря. И, кроме того, разрешить приобретать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года.

«Это позволит решить очень важные задачи увеличения глубины продаж и загрузки наиболее проблемного первого квартала, не считая новогодних праздников», — подчеркивается в письме.

Кроме того, его авторы предлагают создать и опубликовать полный график окон кэшбека на путешествия по России для различных категорий потребителей на весь 2022 год, что позволит стимулировать спрос и повысить загрузку объектов размещения в межсезонье.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могут приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.