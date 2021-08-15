"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных культур. Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в море, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба — 4,7 млрд рублей.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. В среду подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг — сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида". В ночь на пятницу начало заливать Керчь, выпало две месячных нормы осадков. Были затоплены центральные улицы, стадион, порт и несколько частных домовладений.