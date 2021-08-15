"Пляжная инфраструктура повреждена на Центральном, Лечебном пляжах и в районе Джемете. Подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения. На пляжах выставлены таблички о запрете купания, вывешены флаги, информирующие об опасности нахождения в воде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории города действует режим ЧС. Уточняется, что также подтоплены пляжи Темрюкского района — Кучугуры и Подмаячный.

"Локально введён режим ЧС в Славянском районе. Здесь подтоплен пляж села Ачуево. Такая же ситуация в Новороссийске. Подтоплен кемпинг в Южной Озереевке, но благодаря своевременному оповещению, туристы вовремя покинули кемпинг. Вся пляжная инфраструктуру убрана. На пляжах спасатели следят, чтобы никто не купался", — сообщает оперштаб.

Ранее сообщалось о введении в 14 муниципалитетах Кубани режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапа, Геленджик и Новороссийск. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Утром в воскресенье на территории края оставались подтопленными более 50 домовладений и более 1,5 тыс. придомовых территорий.