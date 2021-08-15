"Накануне в аэропорт "Курумоч" прилетели двое жителей Самарской области. Одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он находится под наблюдением ведущих специалистов областной больницы. Ещё одного несовершеннолетнего жителя региона доставили из Турции в Москву в госпиталь им. Бурденко. В полёте его сопровождали медики России и Турции. Пока он в тяжелом состоянии, его лечение находится на контроле главы региона и Минздрава РФ", — сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в правительстве уточнили, что в самарском стационаре продолжает специализированное лечение ещё один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Лечение на дому также проходит ребенок.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов (18 из них — жители Самарской области) для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя — автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).