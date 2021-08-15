"С 13 августа авиакомпания приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения. Всю информацию можно получить по телефону 8 (800) 250-69-69", — говорится в сообщении Минтуризма.

Росавиация в пятницу заявила о введении ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и вести иные авиационные работы, включая услуги санавиации. Накануне Росавиация сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

"Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал сложным для региона решение Росавиации, поскольку "основные перелеты, в том числе туристические, осуществлялись вертолетами именно этой авиакомпании".

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе, два члена экипажа. С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Также найдены несколько тел пропавших туристов. В субботу удалось достать на поверхность тела трех человек. В воскресенье было поднято тело четвертого погибшего. В настоящее время поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погоды.