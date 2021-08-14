"В целом ситуация, которая складывается в Краснодарском крае, говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается, что для нас принципиально важно", — сказал Кондратьев ходе субботнего совещания у президента РФ.

По данным МЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с.

По словам Кондратьева, от паводков сильнее всего пострадали три района — Анапа, Темрюкский и Славянский районы.

"После получения экстренного предупреждения о надвигающемся циклоне мы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории 14 муниципальных образований, которые могли максимально пострадать от разгула непогоды. Готовились к эвакуации, было развернуто 76 пунктов временного размещения людей, особенно вдоль рек или рядом с водными объектами. Ситуация в Крымске (наводнение 2012 года — ИФ) нас научила, что это самые уязвимые места", — отметил губернатор.

На сегодняшний день, по словам Кондратьева, в Анапе эвакуированы 134 человека, в основном, отдыхающих, а также 339 детей из детского оздоровительного комплекса "Огонек".

В Темрюкском районе подтоплены 10 населенных пунктов. Ситуация под контролем, откачка воды уже произведена. Людям оказывается необходимая помощь, приступили к работе оценочные комиссии. В Ейске частично оказалась подтоплена школа.

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания сообщил, что наводнение в Краснодарском крае затронуло более 3 тыс. жилых домов и приусадебных участков, оставило без света 23 тыс. жилых домов с населением более 100 тыс. человек.

"В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1 421 жилых домов, 1 899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжение в 23 тыс. домов с население свыше 100 тыс. человек. Для защиты населения принято решение об эвакуации 1 540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения", — сказал Зиничев.