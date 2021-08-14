"С сегодняшнего дня "Росавиация" приняла решение о временном запрете пассажирских перевозок авиакомпанией "Витязь-Аэро". Это сложное решение для нас, для Камчатки, поскольку основные перелеты, в том числе туристические, осуществлялись вертолетами именно этой авиакомпании", — заявил он на своей странице в телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что Росавиация в ходе своей проверки "как можно скорее определит конкретные замечания", а "авиакомпания, при необходимости при содействии правительства края, всю исчерпывающую работу проведет по их устранению для скорейшего возобновления перелетов".

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В субботу со дна озера подняли тела трех погибших, в том числе командира-экипажа.

Росавиация в пятницу заявила о введении ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации. Накануне Росавиация сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.