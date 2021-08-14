"16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 9:00 госпитализированы 6 граждан, остальные направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в автобусе ехали 47 человек, он направлялся в сторону Москвы.
В свою очередь, прокуратура Владимирской области сообщила, что аварию спровоцировал водитель автобуса.
"На данный момент установлено, что водитель автобуса нарушил скоростной режим и совершил столкновение с шедшим впереди автомобилем", — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что автобус с туристами ехал из Вологды в Москву.
"Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, доставит в Москву дополнительный автобус, направленный туроператором. Дал поручение связаться с больницей и узнать о состоянии пострадавших вологжан. Окажем необходимую помощь", — отметил Кувшинников.
По данным прокуратуры Вологодской области, автобус Neoplan Cityliner принадлежит ООО "Междуречье-Авто" (зарегистрировано в деревне Родионцево Вологодской области). В ночь на субботу автобус выехал из Ярославля в сторону Москвы.