"Авиакомпанией "Витязь-Аэро" принято решение о том, что дополнительно к 2 млн рублей , которые положены в качестве компенсации родственникам погибшим в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено еще по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию. Как можно скорее эта работа будет проведена", — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе, два члена экипажа. Вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м. В субботу со дна озера подняли тела трех погибших, в том числе командира-экипажа.