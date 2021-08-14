"Самолет должен был вылететь из Москвы в 5 утра. Однако воздушное судно не смогло вылететь из аэропорта Хургады из-за технической неисправности борта. Авиакомпания заменила самолет. Сейчас он готовится к вылету из Хургады", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора TUI Россия, который продает путевки на рейсы египетского перевозчика.



По данным компании, туристы в соответствие с законодательством обеспечены напитками и горячим питанием.

Рейс выполняется на самолете Airbus A330-300, в котором около 300 мест.

Ориентировочное время вылета из аэропорта "Домодедово" в Хургаду — около 16:30-17:00 мск.



Авиакомпания EgyptAir начала выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 9 августа после почти шестилетнего перерыва. В ноябре 2015 года Владимир Путин своим указом запретил авиасообщение с Египтом после того, как над Синайский полуостровом был взорван самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 8 июля указ был отменен, после чего российский оперштаб разрешил выполнение прямых регулярных рейсов на курорты. Их количество ограничено — 10 рейсов выполняет российская авиакомпания "Россия" и 10 египетский национальный перевозчик.