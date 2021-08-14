"На автомобильной дороге федерального значения А-290 "Новороссийск — Керчь" на 65км затопило три полосы для движения протяженностью двести метров в границах поселка Виноградного. На 55 км +650м в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы для движения протяженностью 150 метров. Объезд через поселок Виноградный", — говорится в сообщении.

Также из-за подтоплений прекращено движение по улице Верхняя дорога от проезда Цветной до улицы Утесова и на 10-м км автомобильной дороги "с.Юровка — станица Раевская- г.Новороссийск".

По данным МЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.