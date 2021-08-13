"Гидроминеральная база единого Минераловодского артезианского бассейна удовлетворяет запросам потребителей, как для лечебных целей, так и для промышленного розлива, отпускаемая лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов соответствует ГОСТу", — говорится в сообщении.

При этом в условиях развивающейся санаторно-курортной отрасли, а также ежегодного прироста населения, регион испытывает мощную антропогенную нагрузку.

Среди проблемных вопросов — массовая застройка в зонах горно-санитарной охраны, увеличение объема сточных вод и высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, что в будущем может негативно повлиять на состояние источников.

Состояние и перспективы развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавминвод обсудили в полпредстве в ходе совещания под председательством заместителя полпреда в СКФО Руслана Гурьева с представителями надзорных органов, экспертами.

Его участники договорились о том, что необходимо своевременно мониторить состояние минвод, а также усилить работу по разъяснению того, как сохранить лечебные ресурсы региона.