Это личные апартаменты последнего российского императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. Реставрировать интерьеры начали в 2012 году, последние семь лет дворец был закрыт для публики.

Теперь на половине императора посетители могут увидеть приёмную, рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и парадный кабинет, а на половине императрицы — свитскую, спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиные. Кроме того, к посещению открылись Угловая гостиная и залы Большой и Малой библиотек.

Реставраторы опирались на любительские фотографии членов императорской семьи из государственных архивов, автохромы 1917 года и другие документы. При реставрации сохранены все подлинные элементы исторической отделки интерьеров.

Специалисты сделали и несколько находок. Так, в Мавританской мастера раскрыли под полом чашу бассейна, а в ней обнаружили фрагменты керамической плитки стен, метлахской плитки из самой Мавританской и других интерьеров жилой половины. Они дали представление о цветах отделки интерьеров, реконструируемых по черно-белым снимкам 1930-х годов. Благодаря этой находке облицовку стен Мавританской реставраторы воссоздали с максимальной точностью.

Во время расчисток в Парадном кабинете обнаружили оригинальную окраску и фрагмент трафаретной росписи, обрамлявшей портал камина, что позволило восстановить исторический цвет стен. Благодаря найденным образцам английской плитки удалось воссоздать облицовку каминов.

При воссоздании лепного декора Кленовой гостиной реставраторы обнаружили в раскрывшемся проеме между двумя антресолями небольшой фрагмент первоначальной отделки гостиной, ответивший на вопрос об оттенке розового цвета и характере лепного рельефа с изображением роз.

"Для нас открытие первой очереди Александровского дворца — эпохальное событие. Это место связано с поворотными историческими моментами, судьбами нескольких поколений Романовых", — цитирует пресс-служба директора ГМЗ Ольгу Таратынову.

Окончательно реставрация Александровского дворца будет завершена не ранее 2023 года.