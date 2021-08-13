«Учитывая действующие ограничения в Краснодарском крае, непогода не добавляет оптимизма ни нам, ни туристам. Отказов у нас пока нет, мы сейчас занимаемся теми туристами, которые находятся на отдыхе. Местами вода поднялась так, что затапливает первые этажи гостиниц, соответственно туристам требуется переселение на другие этажи или в другие объекты размещения. Как ни странно, недозагрузка курортов в августе помогает нам оперативно переселять туристов из-за непогоды», — рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он отметил, что жалоб в целом не так много, но они есть, и в компании оперативно решают все вопросы, связанные с комфортным отдыхом на курортах Кубани.

«Возможно, что кто-то откажется в ближайшее время от поездки, но пока таких заявок не поступало. Но вот сегодня был запрос от туриста, который планировал добираться до курорта на своей машине и приобрел размещение. Он попросил перенести заезд на два дня, чтобы пересидеть плохую погоду. Тем, кто привязан к поезду или самолету, конечно, сложнее изменить планы», — пояснил Ромашкин.

Похожая ситуация и в сети турагентств «Розовый слон». По словам генерального директора сети Алексана Мкртчяна, погода на Черноморском побережье этим летом не порадовала: наводнение в Сочи, потопы в Анапе, наводнение в Ялте.

«Естественно, есть единичные жалобы, но мы объясняем, что от форс-мажора в виде непогоды не застрахован никто. Перенос даты заезда почти не просят, потому что это очень сложно, ведь существует глубина продаж. Поэтому большинство туристов мирятся с происходящим. Жалобы на подтопления номеров мы не получали, у наших туристов таких случаев не было», — сказал он.

Между тем, как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» начальник отдела по связям с общественностью туроператора «Алеан» Лариса Аханова, жалоб от туристов на пребывание на курортах Краснодарского края не поступало. «Мы обзвонили всех, отели в Анапе и на восточном берегу Крыма работают в штатном режиме. Ближайшие заезды никто не отменял», — пояснила она.

На территории Краснодарского края с ночи 13 августа действует мощный циклон: идет проливной дождь с грозой, шквалистый ветер и град. В некоторых районах Кубани ввели режим ЧС, все пляжи Сочи закрыты, в Анапе смыло набережную, в Туапсе и Темрюкском районе (Азовское побережье) затопило дороги.

Исходя из ситуации, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках. Экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и без необходимости не пользоваться личным транспортом.

Муниципалитеты готовы к эвакуации, так как пик ливней и штормов прогнозируют в ночь с 13 на 14 августа.