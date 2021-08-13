Рейсы будут осуществляться по понедельникам на самолетах Boeing-737-800 в компоновке 189 кресел. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

В случае востребованности этого направления у населения частота полетов может быть увеличена до двух раз в неделю, отмечает министерство.

Международный аэропорт "Нальчик" имеет один пассажирский терминал и одну взлетно-посадочную полосу, может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов. Регулярные рейсы из Нальчика, по данным онлайн-табло аэропорта, выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "РусЛайн". В 2020 году аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,4 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 171 тыс. человек.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.