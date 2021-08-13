Паны по запуску ретро-поезда к 80-й годовщине танкового сражения обсудили глава Белгородской области Вячеслав Гладков и начальник Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских сообщений РЖД Денис Вакуленко.

"По проекту состав начнет движение по маршруту в июле-августе 2023 года. Поезд будет выезжать вечером из Москвы и утром прибывать в Прохоровку. В перспективе в маршрут войдет посещение Старого Оскола и Ржавы", — говорится в сообщении.

Маршрут будет иметь потенциал для расширения экскурсионной программы музея-заповедника "Прохоровское поле".

Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" — один из крупнейших мемориальных комплексов России. Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского полей.

Музейный комплекс включает в себя музей "Битва за оружие Великой Победы", "Музей бронетанковой техники", музей "Третье ратное поле России", памятник Победы "Звонница", танковый полигон, а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова на "Прохоровском поле".

Ежегодно музейный комплекс посещает порядка 500 тыс. человек.