"По проекту состав начнет движение по маршруту в июле-августе 2023 года. Поезд будет выезжать вечером из Москвы и утром прибывать в Прохоровку. В перспективе в маршрут войдет посещение Старого Оскола и Ржавы", — говорится в сообщении.
Маршрут будет иметь потенциал для расширения экскурсионной программы музея-заповедника "Прохоровское поле".
Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" — один из крупнейших мемориальных комплексов России. Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского полей.
Музейный комплекс включает в себя музей "Битва за оружие Великой Победы", "Музей бронетанковой техники", музей "Третье ратное поле России", памятник Победы "Звонница", танковый полигон, а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова на "Прохоровском поле".
Ежегодно музейный комплекс посещает порядка 500 тыс. человек.