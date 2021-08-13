"14 августа Музей купеческого быта приглашает на квест по купеческим традициям. В этом году выбран камерный формат для проведения традиционного летнего праздника — Епифанской ярмарки. В усадьбе купца Байбакова, где разместилась этнографическая экспозиция музея-заповедника "Куликово поле", участников ждут конкурсы и викторины, бойкий торг и выгодные покупки, беспроигрышная лотерея и другие сюрпризы", — сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Площадкой для квеста станут залы экспозиции Музея купеческого быта и пространство новой выставки об истории традиционной моды. Музей знакомит с бытом мещан дореволюционной России. В обустройстве интерьера гостиной, рабочего кабинета купца и женской половины, кухни использованы предметы этнографической коллекции музея-заповедника "Куликово поле". Экскурсовод в образе гостеприимной хозяйки расскажет, что из обстановки считалось настоящей роскошью, а что — привычным и повседневным.

Рядом — действующая мелочная лавка, объединяющее музейное пространство и сувенирный магазин. Здесь можно узнать о потребностях епифанцев конца XIX — начала XX века, которым отвечал ассортимент лавки. Внизу — купеческие закрома, где хранили разнообразные запасы.

Ранее сообщалось, что массовое мероприятие "Епифанская ярмарка-2021" отменено в связи с действующими в Тульской области ограничениями из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Уездный город Епифань, который также называют столицей Куликова поля, был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. В эпоху Петра I Епифань была центром строительства Ивановского канала, который должен был стать одним из звеньев, соединяющих Дон и Волгу. Для этого в Епифани было создано Адмиралтейство. В 1777 году по указу Екатерины II Епифань становится центром уезда со своим гербом.

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.