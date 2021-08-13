"Русская опера у стен монастыря" — уникальный проект и для Подмосковья, и для всей России. В Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде зрители смогут бесплатно послушать оперу П.И. Чайковского "Евгений Онегин" в исполнении звезд театра "Геликон-опера", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Елены Харламовой.

Оперу в постановке Дмитрия Бертмана жители Подмосковья смогут послушать 21, 28 и 29 августа. Спектакль уже был показан во Франции, Испании, Австрии, Израиле, Польше. Как сообщалось, за время проведения фестиваля "Русская опера у стен монастыря" в предыдущие годы более 20 тыс. жителей и гостей Коломны, Дмитрова и Серпухова посмотрели оперные спектакли "Борис Годунов", "Царская невеста" и "Алеко".