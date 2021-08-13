Накануне Росавиация сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.
В четверг утром вертолет "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены.
По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,6 млрд руб.