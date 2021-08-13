"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", — сообщила журналистам представитель Росавиации.

Накануне Росавиация сообщала о намерениях провести внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

В четверг утром вертолет "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,6 млрд руб.