"В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах — Крымском и Приморско-Ахтарском районах. Сильные ливни шли всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.

Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий.

Ранее о введении ЧС из-за непогоды в Геленджике заявил глава города Алексей Богодистов. Он отметил, что это превентивная мера на случай возможных подтоплений, которые пока в городе не фиксировались.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что экстренное предупреждение по непогоде действует в крае до конца суток 16 августа, и региону необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды.

"Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей. Особое внимание — пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Главы районов, необходимо задействовать все силы и средства, продолжить оповещение, приготовить пункты временного размещения", — цитируют губернатора в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Ранее по итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Кондратьев сообщил, что циклон с ливнями и ветром, ударивший в пятницу по черноморскому побережью, серьезно угрожает безопасности туристов, отдыхающих в палатках и кемпингах.

"Необходимо взять на контроль и продолжить работу по оповещению жителей края. Особенно важно предупредить всех, кто сейчас отдыхает на территории края на природе — в кемпингах, с палатками", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.