"У синоптиков нет единого мнения — затронет ли формирующийся циклон территории Геленджика или нет. Надеяться на случай и рисковать не имеем права — с 15:00 мск на территории муниципального образования вводится режим ЧС", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что службы экстренного реагирования переведены на круглосуточный режим несения службы. Сформирован штаб. Ведется мониторинг уровня рек. Определены места экстренной эвакуации людей.

"Прошу всех жителей и гостей курорта исключить нахождения вблизи водоемов. В настоящее время это может быть опасно", — подчеркнул Богодистов.

Ранее по итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что циклон с ливнями и ветром, ударивший в пятницу по Черноморскому побережью, серьезно угрожает безопасности туристов, отдыхающих в палатках и кемпингах.

"Необходимо взять на контроль и продолжить работу по оповещению жителей края. Особенно важно предупредить всех, кто сейчас отдыхает на территории края на природе — в кемпингах, с палатками", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале

Исходя из ситуации, губернатор поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках.