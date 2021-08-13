"В соответствии со статьей 4 межправсоглашения между Азербайджаном и Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта авиакомпания AZAL назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку", — сообщается в письме посольства Азербайджана в РФ, адресованном МИД России.

Посольство также просит МИД РФ довести соответствующую информацию до соответствующих ведомств России, сообщает "Интерфакс-Азербайджан". В настоящее время AZAL выполняет прямые рейсы в 8 городов России: Москва (все аэропорты), Астрахань, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа.