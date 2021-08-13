"14-16 августа в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сильный дождь, ливневый дождь (14 августа в Ростовской области и Краснодарском крае очень сильный дождь, сильный ливневый дождь), гроза, град, ветер 15-20 м/с (14-15 августа до 25 м/с, ночью 14 августа на территории Сочи до 27 м/с), — говорится в сообщении.

Особенно сложная погодная ситуация ожидается 13-15 августа (возможно с сохранением до 16 августа) в западной половине Краснодарского края — на черноморском побережье в районе Геленджика, Анапы, где за сутки ожидается выпадение 70-100 мм осадков, в районе Новороссийска примерно столько же осадков — 80-120 мм. Темрюкский и Славянский районы (за сутки ожидается около 100-150 мм осадков).

В Приморско-Ахтарском, Крымском, Тимашевском, Каневском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Брюховецком, Выселковском, Кореновском, Ейском, Динском районах также ожидаются ливни с достижением критериев опасного явления.

14-15 августа на реках юго-западной территории Краснодарского края, черноморского побережья, на реках Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии ожидаются подъемы уровня воды, местами до неблагоприятных отметок.

В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал до 20-25 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. В селевых бассейнах малых рек Феодосии и Судака угроза формирования селевых потоков.

Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений действует в Крыму до 14 августа. Ожидается ночью 14 августа очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 20-25 м/с.

Циклон будет перемещаться в сторону Волгоградской области и далее на юг Приволжского федерального округа. Поэтому, комплекс неблагоприятных погодных событий ожидает и Поволжье.

Циклон вызвал 12 августа и в ночь на 13 августа в южных регионах сложные погодные условия — усиление дождей с грозами, местами ветер при грозе достигал 24 м/с. В ряде районов выпавшее количество осадков превысило месячную норму, месячная норма в этих районах в основном составляет 50-60 мм, на черноморском побережье Краснодарского края — около 100 мм.