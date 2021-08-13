"Необходимо взять на контроль и продолжить работу по оповещению жителей края. Особенно важно предупредить всех, кто сейчас отдыхает на территории края на природе — в кемпингах, с палатками", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале по итогам экстренного заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Исходя из ситуации, губернатор поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках.

"Мы не должны пропустить ситуацию с разливом рек, чтобы вовремя эвакуировать жителей. Всем главам на случай экстренной эвакуации людей подготовить пункты размещения и запасы питания", — подчеркнул он.

Губернатор также обратил внимание всех жителей и отдыхающих, что экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и без необходимости не пользоваться личным транспортом.

По информации пресс-службы Росгидромета, в Краснодарском крае с 13 по 15 августа прогнозируются сложные погодные условия: очень сильный дожди, грозы, град, ветер местами до 25 м/с (ночью 14 августа на территории Сочи — до 27 м/с).

Особенно сложная погодная ситуация ожидается в районе Геленджика, Анапы, Новороссийска (за сутки ожидается 80-120 мм осадков), в Темрюкском и Славянском районах за сутки ожидается около 100-150 мм осадков. Сильные ливни с достижением критериев опасного явления прогнозируют в Приморско-Ахтарском, Крымском Тимашевском, Каневском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Брюховецком, Выселковском, Кореновском, Ейском, Динском районах.

Отмечается, что возможны резкие подъемы уровней воды в водоемах, местами с достижением опасных отметок. Рост уже наблюдается на реках Лаба, Адагум, Туапсе, Сочи, Мзымта.