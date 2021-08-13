"Желающие очистить от мусора зону высокогорья поднимутся на канатной дороге до высоты 3847 м — на самую высокую станцию канатной дороги в Европе "Гарабаши". Оттуда волонтеры пройдут маршрутами, по которым каждое лето идут тысячи туристов и альпинистов. Уборка охватит территорию от поляны Азау до ледников", — говорится в сообщении.

Организаторы экоакции "Чистая гора" отмечают, что принять участие в ней могут все желающие. В минувшем году на уборку склонов Эльбруса собралось более 300 активистов из разных регионов страны, они собрали 50 тонн мусора.