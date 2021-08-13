«В преддверии открытия Таиланда для привитых иностранных туристов в октябре популярные туристические достопримечательности вынуждены закрыться на неопределенный срок из-за серьезного падения доходов и невозможности продолжать работу в условиях распространения индийского штамма коронавируса и локдауна», — пишет издание.

Как отмечает портал, продолжающаяся больше года пандемия и распространение индийского штамма коронавируса нанесли серьезный вред экономике страны: закрываются рестораны, бары, гостинцы, которые не смогли удержаться на плаву из-за падения доходов.

Так, популярный ночной рынок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада объявил о закрытии на неопределенный срок. Рынок должен был возобновить работу 1 августа после временной приостановки работы из-за ограничений в стране, однако в ближайшей перспективе рынок не откроется.

Блошиный рынок с множеством разноцветных палаток был популярен у туристов: там можно было найти антиквариат, сувениры, различные винтажные вещи, а также сумки, обувь и электронику. В Талад Рот Фай Ратчада также множество уличных продовольственных киосков и бары.

«Во время первой и второй волны коронавируса в марте и декабре 2020 года соответственно, рынок был закрыт. Третья волна ковида, начавшаяся в апреле этого года, распространение индийского штамма коронавируса и введение комендантского часа, запрещающего работать ночью, стали для Талад Рот Фай Ратчада приговором», — пишет издание.

Как сообщает Nikkei Asia, доходы туристической индустрии Таиланда упали за прошлый год на 71%, а в первом полугодии 2021 года – на 74%. В доковидные времена доля туризма в ВВП страны составляла около 20%.

Между тем, правительство Таиланда оптимистично рассчитывает на отложенный спрос со стороны иностранных туристов, и что осенью ситуация в отрасли улучшится. Однако, как считают представители турбизнеса королевства, многие интересные туристические достопримечательности могут просто не дожить до этого момента.

«Сокращение культурных и природных достопримечательностей может негативно сказаться на турпотоке и не удовлетворить запросы иностранных туристов», — поясняют представители туриндустрии.

Еще одно популярное место у туристов – тигровый зоопарк Сирача в тайской провинции Чонбури также вынужден закрыться на неопределенный срок после 24 лет бесперебойной работы. Ежегодно зоопарк принимал 1,5 млн туристов, больше всего из Китая, Вьетнама, Индонезии и России.

«В отсутствие иностранных туристов мы не можем продолжать бизнес. Мы считаем, что управление частным туристическим бизнесом, таким, как большой зоопарк, требует не только физических и умственных сил, но и финансовых вложений», — говорится в сообщении зоопарка в Facebook.

Как отмечает Nikkei Asia, в мае зоопарк пытался продать 11 слонов почти за $90 тыс. каждого, однако власти страны запретили это делать, поскольку слоны являются охраняемым видом млекопитающих. Сейчас около 5 тыс. других животных, среди которых тигры, крокодилы и верблюды, были переселены из зоопарка на другую территорию.

В Таиланде за последнюю неделю ежедневно регистрировалось около 20 тыс. случаев заражений коронавирусом. Правительство ввело мягкие ограничения на ведение бизнеса и комендантский час в пострадавших провинциях. Медленный темп вакцинации в стране пока не позволяет взять под контроль распространение коронавируса.

Тем временем провинция Пхукет, а также острова Самуи, Пханган и Тау полностью открыты для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские вакцины против COVID-19 «Спутник V» и другие в Таиланде пока не сертифицированы. Посетить остров можно спустя месяц после полной вакцинации, предоставив сертификат и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до рейса.

Внутренним туристам с 3 по 16 августа запрещено приезжать на Пхукет, за исключением экстренных случаев.